Масштабну пожежу в Чорнобильській зоні гасили два тижні: вогонь вдалося зупинити, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабну пожежу, яка майже два тижні тривала у Чорнобильській зоні відчуження, вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники не допустили поширення вогню на значні території, а радіаційний фон протягом усього часу залишався в межах норми.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

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За даними ДСНС, протягом двох тижнів підрозділи служби спільно з іншими відомствами безперервно гасили пожежу, яка охопила лісову підстилку та валежник у зоні відчуження.

У відомстві зазначили, що завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум'я на великі площі.

"Ситуація весь час перебувала під повним контролем. За результатами регулярних замірів, показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм", – наголосили у ДСНС.











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