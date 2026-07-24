На Запоріжжі через російські удари втратили понад 1800 гектарів посівів

На Запоріжжі через російські обстріли цього року не збиратимуть урожай із понад 1800 гектарів посівів. Крім того, аграрії вже втратили понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки, а десятки зерносховищ і виробничих об'єктів були зруйновані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, попри війну в області триває збір ранніх зернових і технічних культур на площі понад 120 тисяч гектарів. Фермери використовують кожну безпечну можливість, щоб провести польові роботи та зберегти врожай.

Водночас значна частина посівів уже втрачена. За словами очільника ОВА, російські обстріли знищили понад 1850 гектарів полів, а до окремих засіяних ділянок неможливо дістатися через постійні атаки, загрозу повторних ударів і пожежі після влучань боєприпасів.

Від початку року аграрний сектор області також зазнав значних матеріальних втрат. Російські керовані авіабомби та дрони знищили 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури, а також понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки.

"Та навіть у таких умовах запорізькі хлібороби не здаються. Аграрний сектор був і залишається одним із фундаментів Запорізької області", – наголосив Іван Федоров.

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