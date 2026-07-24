Ворожий БпЛА атакував пасажирський поїзд на Дніпропетровщині. ФОТО
У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по пасажирському поїзду.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.
Повідомляється, що БпЛА влучив у локомотив.
"Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою", - повідомили в "Укрзалізниці".
Наслідки атаки
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