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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Ворожий БпЛА атакував пасажирський поїзд на Дніпропетровщині. ФОТО

У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по пасажирському поїзду.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.

Повідомляється, що БпЛА влучив у локомотив.

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"Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою", - повідомили в "Укрзалізниці".

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Наслідки атаки

Удар по потягу на Дніпропетровщині
Удар по потягу на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (35269) потяг (2079) Укрзалізниця (7228) Дніпропетровська область (5277)
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