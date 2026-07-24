Ворожий БпЛА атакував пасажирський поїзд на Дніпропетровщині. ФОТО

У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по пасажирському поїзду.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.

Повідомляється, що БпЛА влучив у локомотив.

Також дивіться: РФ знову атакувала пасажирський поїзд на Запоріжжі: поранено провідницю. ФОТО

"Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою", - повідомили в "Укрзалізниці".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив дроном по дрезині "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт на Харківщині. ФОТО

Наслідки атаки



