РФ знову атакувала пасажирський поїзд на Запоріжжі: поранено провідницю. ФОТО

Ворожим БПЛА в Запорізькій області знову вражено пасажирський поїзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Поранено провідницю

Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з наших провідниць.

Також зазначається, що люди будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА.

"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя - просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", - наголошують в "УЗ".

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Наслідки





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