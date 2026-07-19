РФ знову атакувала пасажирський поїзд на Запоріжжі: поранено провідницю. ФОТО
Ворожим БПЛА в Запорізькій області знову вражено пасажирський поїзд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Поранено провідницю
Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з наших провідниць.
Також зазначається, що люди будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА.
"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя - просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", - наголошують в "УЗ".
Наслідки
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