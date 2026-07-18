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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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РФ завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах на Запоріжжі. ФОТО

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зокрема, зафіксовано подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі.

Також читайте: Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру: дрон влучив у локомотив

удар по потягу
удар по потягу

Постраждалих немає

Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи. Але українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи безперервне сполучення та виконуючи свою критично важливу місію навіть в умовах постійних атак", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (35185) Укрзалізниця (7221) Запорізька область (5119)
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Топ коментарі
+4
Роз'їпашити москалям внуково, домодєдово, шерємєтьєво і таке інше - хай літають на кокаїні та грибах.
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18.07.2026 12:53 Відповісти
+2
Треба разїбашити кацапам всю залізничну інфраструктуру з локомотивами там де ми можемо це зробити . Але "невідомий" Вова " з "Династії" чогось на це добро не дає.
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18.07.2026 13:00 Відповісти
+1
дійсно., в чому різниця лайнера залізничного, від лайнера повітряного, і той і той возять пасажирів... тільки ціни й можливості відновлення парку, в результаті знищення, абсолютно різні...
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18.07.2026 13:04 Відповісти

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