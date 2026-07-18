РФ завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах на Запоріжжі. ФОТО

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема, зафіксовано подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі.

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Постраждалих немає

Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи. Але українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи безперервне сполучення та виконуючи свою критично важливу місію навіть в умовах постійних атак", - йдеться у повідомленні.

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