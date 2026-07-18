РФ нанесла двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам в Запорожье. ФОТО
Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.
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В частности, зафиксирован двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожье.
Пострадавших нет
Благодаря работе мониторинговой группы, профессиональным действиям железнодорожников и своевременному реагированию все пассажиры и сотрудники были оперативно эвакуированы в безопасное место. По предварительной информации, никто не пострадал.
"Россия сознательно продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать людей и нарушить работу транспортной системы. Но украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая бесперебойное сообщение и выполняя свою критически важную миссию даже в условиях постоянных атак", — говорится в сообщении.
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