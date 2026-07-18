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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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РФ нанесла двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам в Запорожье. ФОТО

Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, зафиксирован двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожье.

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удар по поезду
удар по поезду

Пострадавших нет

Благодаря работе мониторинговой группы, профессиональным действиям железнодорожников и своевременному реагированию все пассажиры и сотрудники были оперативно эвакуированы в безопасное место. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Россия сознательно продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать людей и нарушить работу транспортной системы. Но украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая бесперебойное сообщение и выполняя свою критически важную миссию даже в условиях постоянных атак", — говорится в сообщении.

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обстрел (33815) Укрзализныця (2901) Запорожская область (4594)
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Топ комментарии
+7
Роз'їпашити москалям внуково, домодєдово, шерємєтьєво і таке інше - хай літають на кокаїні та грибах.
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18.07.2026 12:53 Ответить
+4
Треба разїбашити кацапам всю залізничну інфраструктуру з локомотивами там де ми можемо це зробити . Але "невідомий" Вова " з "Династії" чогось на це добро не дає.
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18.07.2026 13:00 Ответить
+3
дійсно., в чому різниця лайнера залізничного, від лайнера повітряного, і той і той возять пасажирів... тільки ціни й можливості відновлення парку, в результаті знищення, абсолютно різні...
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18.07.2026 13:04 Ответить

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