Россия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру: дрон попал в локомотив

В Днепропетровской области российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда. Благодаря эвакуации локомотивной бригады обошлось без пострадавших.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

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Отмечается, что на момент удара поезд был заблаговременно остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этим действиям никто не пострадал.

В результате атаки поврежден локомотив и обесточена контактная сеть на участке. На месте работают все соответствующие службы.

"Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критически важной транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, железнодорожники оперативно устраняют последствия обстрелов и обеспечивают бесперебойное движение поездов. Именно соблюдение алгоритмов безопасности и своевременная эвакуация на этот раз позволили избежать жертв", - отмечают в министерстве.

Что предшествовало?

Ночью 6 июля Россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру Киевской области. Из соображений безопасности на отдельных участках движение поездов временно ограничивали, были задействованы резервные маршруты и внесены изменения в расписания.

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