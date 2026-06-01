"Укрзалізниця" за квартал отримала більший збиток, ніж за весь минулий рік

"Укрзалізниця" за перший квартал цього року зафіксувала збиток у розмірі близько 7,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

При цьому за весь 2025 рік чистий збиток "Укрзалізниці" сягнув 7,57 млрд грн.

Удари Росії

Там розповіли, що за цей період Росія завдала 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу, що становить половину кількості всіх атак за 2025 рік. Унаслідок цього було пошкоджено 1 718 залізничних об'єктів.

Окрім того, ворог наростив атаки й по припортовій інфраструктурі, промислових підприємствах, а також по рухомому складу – зокрема локомотивах, які забезпечують підвезення сировини та вивезення готової продукції з виробничих потужностей.

Перебої з енергопостачанням

"Масштабні наслідки для промисловості, а отже, й для обсягів перевезень мали перебої з енергопостачанням. Зокрема, цієї зими через проблеми з електропостачанням тимчасово призупиняли роботу металургічні, гірничо-збагачувальні комбінати та інші підприємства. Крім того, ситуацію ускладнили аномальні морози", – зазначили в компанії.

Як наслідок – обсяги вантажних перевезень у першому кварталі цього року зменшилися на 6,4% – до 34,8 млн тонн вантажів порівняно з минулим роком.

Окрім того, через масовані обстріли української енергетичної інфраструктури, втрату частини генерувальних потужностей та вимогу щодо імпорту електроенергі ціни на електроенергію різко стрибнули вгору: вартість електроенергії зросла на 52%. Для "Укрзалізниці" це принесло додаткові витрати в розмірі 2,58 млрд грн.

Пасажирські перевезення

Пасажирські перевезення в далекому сполученні також зменшилися – до 5,8 млн пасажирів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними причинами цього стали системні атаки ворога на пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру, внаслідок чого залізничники були змушені тимчасово скорочувати або змінювати маршрути руху поїздів.

Конфлікт на Близькому Сході

Додатково ситуацію ускладнили зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та загальна нестабільність ринку.

Зокрема, закупівельна вартість дизельного пального в березні зросла майже на 50%.

Раніше в травні повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення Росії було знищено 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці".