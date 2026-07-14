Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру: дрон влучив у локомотив

У Дніпропетровській області російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда. Завдяки евакуації локомотивної бригади обійшлося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

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Зазначається, що на момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Завдяки цим діям, ніхто не постраждав.

Внаслідок атаки пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють усі відповідні служби.

"Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Попри це, залізничники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів і забезпечують безперервний рух поїздів. Саме дотримання алгоритмів безпеки та своєчасна евакуація цього разу дозволили уникнути жертв", - наголошують у міністерстві.

Що передувало?

Вночі 6 липня Росія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру Київщини. З міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків.

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