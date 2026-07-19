РФ вновь атаковала пассажирский поезд в Запорожье: ранена проводница. ФОТО

В Запорожской области вражеский БПЛА вновь поразил пассажирский поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

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Ранена проводница

Мониторинговая группа УЗ заранее отдала команду на эвакуацию, поэтому обошлось без жертв. По предварительной информации, легкое ранение получила одна из наших проводниц.

Также отмечается, что пассажиры будут доставлены в Запорожье на автобусах, организованных при оперативном содействии Запорожской ОГА.

"Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны трансферы с использованием автобусов и пригородных электропоездов из/в Запорожье — просим следить за персональными уведомлениями в приложении "Укрзализныци", — подчеркивают в "УЗ".

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Последствия





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