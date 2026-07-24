Вражеский БПЛА атаковал пассажирский поезд на Днепропетровщине. ФОТО
В Днепропетровской области российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.
Сообщается, что БПЛА попал в локомотив.
"Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой", — сообщили в "Укрзализныце".
Последствия атаки
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