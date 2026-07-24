Вражеский БПЛА атаковал пассажирский поезд на Днепропетровщине. ФОТО

В Днепропетровской области российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.

Сообщается, что БПЛА попал в локомотив.

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"Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой", — сообщили в "Укрзализныце".

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Последствия атаки



