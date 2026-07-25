Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие, горит торговый центр. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Есть пострадавшие, в месте попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

В результате российского удара повреждено здание торгового центра. На месте попадания возник пожар. Известно о раненых.

"Площадь пожара — 500 квадратных метров: из-за удара российских беспилотников по торговому объекту повреждены здания, горят товары. На месте работают экстренные службы", — сообщил Федоров.

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