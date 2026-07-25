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Новини Фото Обстріли Донеччини Атака БпЛА на Суми
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Зеленський після нічної атаки РФ: Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська свідомо атакували цивільні об'єкти у Слов'янську, Сумах, Харкові та інших регіонах, і наголосив на необхідності якнайшвидше посилити українську ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Зеленського у телеграм.

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"Більше десяти звичайних житлових будинків було пошкоджено під час російського обстрілу Слов’янська ввечері. На жаль, троє людей загинуло. В Сумах ударом "шахеда" та повторним ударом FPV-дрона по відділенню Нової пошти росіяни також убили трьох людей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Не могли не знати, що все це – цивільні об’єкти", - написав президент.

Він повідомив, що у Харкові окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці. Спалили звичайний речовий ринок у Запоріжжі. Постійно триває терор людей дронами у Херсоні та на Херсонщині. Були під ударами і Полтавщина, Чернігівщина, Одещина, Миколаївщина, Дніпровщина.

За словами Зеленського, загалом Росія застосувала дві ракети та майже 160 безпілотників. Станом на ранок відомо про десятьох поранених.

Україні потрібна ще більша стійкість і сильніша протиповітряна оборона

Президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом у переговорах із міжнародними партнерами.

"ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції. Все, про що домовляємось із партнерами, має виконуватися швидше. Всюди, де влада може допомогти з організацією захисту неба, це має бути зроблено. Стійкості України має бути більше", - заявив Зеленський.

Читайте також: Масовані обстріли півдня України: десятки поранених, пошкоджені будинки, порт і цивільні судна

Наслідки атак

Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах
Наслідки ударів по регіонах

Автор: 

Зеленський Володимир (26470) обстріл (35835) Сумська область (4864) Суми (1026) Донецька область (11552) Краматорський район (1375) Сумський район (679) Слов’янськ (854)
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Топ коментарі
+5
Хто заткне цей фонтан потужного балабольства? Хоча конечно, якщо заткнути ротяку, він може сдохнуть.
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25.07.2026 11:53 Відповісти
+3
Умерова не могли уволить из Министерства обороны в течение двух лет, его еле-еле вытащили из НСДК - и вот он снова появляется при президенте в качестве координатора программы противобаллистического вооружения (!). Федоров же улетел из Министерства обороны через полгода, став первым (!) человеком, кто действительно занялся противобаллистикой. Как нам это понимать?
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25.07.2026 11:45 Відповісти
+2
Коли він анонсував "потужну 40-денну операцію", не маючи достатньої кількості ППО... Невже він думав, що це змусить рф снизити удари по цивільним? Сам же пішов на ескалацію, розуміючи що рф також посилить удари і збільшиться кількість жертв...
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25.07.2026 11:49 Відповісти

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