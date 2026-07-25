Зеленський після нічної атаки РФ: Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська свідомо атакували цивільні об'єкти у Слов'янську, Сумах, Харкові та інших регіонах, і наголосив на необхідності якнайшвидше посилити українську ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Зеленського у телеграм.

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"Більше десяти звичайних житлових будинків було пошкоджено під час російського обстрілу Слов’янська ввечері. На жаль, троє людей загинуло. В Сумах ударом "шахеда" та повторним ударом FPV-дрона по відділенню Нової пошти росіяни також убили трьох людей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Не могли не знати, що все це – цивільні об’єкти", - написав президент.

Він повідомив, що у Харкові окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці. Спалили звичайний речовий ринок у Запоріжжі. Постійно триває терор людей дронами у Херсоні та на Херсонщині. Були під ударами і Полтавщина, Чернігівщина, Одещина, Миколаївщина, Дніпровщина.

За словами Зеленського, загалом Росія застосувала дві ракети та майже 160 безпілотників. Станом на ранок відомо про десятьох поранених.

Україні потрібна ще більша стійкість і сильніша протиповітряна оборона

Президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом у переговорах із міжнародними партнерами.

"ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції. Все, про що домовляємось із партнерами, має виконуватися швидше. Всюди, де влада може допомогти з організацією захисту неба, це має бути зроблено. Стійкості України має бути більше", - заявив Зеленський.

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Наслідки атак

















