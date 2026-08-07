Російські FPV-дрони атакували Кушугум та Новосолоне: загинули чоловік та жінка, є поранений (оновлено)

Російські війська 7 серпня атакували селище Кушугум Запорізької області FPV-дроном. Унаслідок удару одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Жінка померла від отриманих травм

За словами очільника області, під удар потрапили двоє місцевих жителів – 55-річна жінка та 58-річний чоловік.

Жінка дістала тяжкі поранення і згодом померла. Інформація про стан пораненого чоловіка наразі не уточнюється.

У Новосолоному російський дрон атакував автівку. Загинув 41-річний чоловік.

На місці працюють відповідні служби, які встановлюють усі обставини чергової атаки на цивільне населення Запорізької області.

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Росія продовжує атаки на цивільних

Російські війська дедалі не припиняють застосовувати FPV-дрони для атак на цивільне населення.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 16 тисяч атак FPV-дронами по цивільних, що стало частиною системної тактики терору на прифронтових територіях. Найбільше таких злочинів зафіксовано на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

На початку серпня міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що FPV-дрони стали одним із головних інструментів терору проти міста.

У Дружківці Донецької області 4 серпня внаслідок удару ворожого FPV-дрона загинули двоє чоловіків, 6 серпня російські війська атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників на поле у селищі Комишани Херсонської області