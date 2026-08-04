Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье. ФОТО
Вечером во вторник российские войска нанесли удар по территории Запорожской областной детской больницы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Удар по больнице не привёл к жертвам
По словам чиновника, во время воздушной тревоги все дети вместе с медицинским персоналом находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.
Вследствие атаки в здании больницы поврежден фасад и выбиты окна.
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