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Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье. ФОТО

Вечером во вторник российские войска нанесли удар по территории Запорожской областной детской больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

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Удар по больнице не привёл к жертвам

По словам чиновника, во время воздушной тревоги все дети вместе с медицинским персоналом находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.

Вследствие атаки в здании больницы поврежден фасад и выбиты окна.

Обстрел Запорожья

Обстрел Запорожья

Обстрел Запорожья

Обстрел Запорожья

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье ввели новый формат предупреждения о возможных ударах по объектам инфраструктуры

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Запорожье (3160) обстрел (34695) Запорожская область (4744) Запорожский район (760)
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