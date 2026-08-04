Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье. ФОТО

Вечером во вторник российские войска нанесли удар по территории Запорожской областной детской больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

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Удар по больнице не привёл к жертвам

По словам чиновника, во время воздушной тревоги все дети вместе с медицинским персоналом находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.

Вследствие атаки в здании больницы поврежден фасад и выбиты окна.

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