УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12198 відвідувачів онлайн
Новини Фото
700 0

Росія обстріляла дитячу лікарню у Запоріжжі. ФОТО

Увечері у вівторок російські війська завдали удару по території Запорізької обласної дитячої лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по лікарні без жертв

За словами посадовця, під час повітряної тривоги всі діти разом із медичним персоналом перебували в укритті, тому постраждалих немає.

Унаслідок атаки у будівлі лікарні пошкоджено фасад та вибито вікна.

Обстріл Запоріжжя

Обстріл Запоріжжя

Обстріл Запоріжжя

Обстріл Запоріжжя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий формат попередження про можливі удари по об’єктах інфраструктури запровадили у Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2284) обстріл (36002) Запорізька область (5123) Запорізький район (765)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 