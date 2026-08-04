Росія обстріляла дитячу лікарню у Запоріжжі. ФОТО
Увечері у вівторок російські війська завдали удару по території Запорізької обласної дитячої лікарні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.
Удар по лікарні без жертв
За словами посадовця, під час повітряної тривоги всі діти разом із медичним персоналом перебували в укритті, тому постраждалих немає.
Унаслідок атаки у будівлі лікарні пошкоджено фасад та вибито вікна.
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