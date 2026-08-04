Новий формат попередження про можливі удари по об’єктах інфраструктури запровадили у Запоріжжі

У Запоріжжі запровадили новий формат попередження мешканців про можливі удари по об’єктах міської інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, на окремих локаціях через гучномовці оголошується евакуація людей.

Сьогодні дієвість та оперативність такого формату перевіряли.

"Життя і здоров’я - це пріоритет. Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги, зважайте на оповіщення щодо КАБів, виконуйте рекомендації правоохоронців щодо безпекових питань", - підсумували в обласній військовій адміністрації.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряних тривог під час атак КАБами.

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