Новий формат попередження про можливі удари по об’єктах інфраструктури запровадили у Запоріжжі
У Запоріжжі запровадили новий формат попередження мешканців про можливі удари по об’єктах міської інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, на окремих локаціях через гучномовці оголошується евакуація людей.
Сьогодні дієвість та оперативність такого формату перевіряли.
"Життя і здоров’я - це пріоритет. Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги, зважайте на оповіщення щодо КАБів, виконуйте рекомендації правоохоронців щодо безпекових питань", - підсумували в обласній військовій адміністрації.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряних тривог під час атак КАБами.
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