Змінено порядок подачі сигналів про повітряну тривогу на Донеччині, - ОВА
У Донецькій області змінено порядок подачі сигналів системи оповіщення про повітряну тривогу.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
При оголошенні повітряної тривоги
- Сирени передають безперервний сигнал протягом 3 хвилин.
- Повтор сигналу здійснюється кожні 30 хвилин до відбою.
При відбої тривоги
- Сирени подають безперервний сигнал протягом 30 секунд.
При загрозі застосування КАБ (керованих авіаційних бомб)
- Сирени працюють у уривчастому режимі: три сигнали по 15 секунд кожен.
"Не ігноруйте сигнали сирен! Вони подаються лише у випадках реальної небезпеки. Почувши сигнал — негайно дійте відповідно до правил безпеки: прямуйте до укриття, бережіть себе та своїх близьких", - закликав Філашкін.
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