Змінено порядок подачі сигналів про повітряну тривогу на Донеччині, - ОВА

У Донецькій області змінено порядок подачі сигналів системи оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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При оголошенні повітряної тривоги

Сирени передають безперервний сигнал протягом 3 хвилин.

Повтор сигналу здійснюється кожні 30 хвилин до відбою.

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При відбої тривоги

Сирени подають безперервний сигнал протягом 30 секунд.

При загрозі застосування КАБ (керованих авіаційних бомб)

Сирени працюють у уривчастому режимі: три сигнали по 15 секунд кожен.

"Не ігноруйте сигнали сирен! Вони подаються лише у випадках реальної небезпеки. Почувши сигнал — негайно дійте відповідно до правил безпеки: прямуйте до укриття, бережіть себе та своїх близьких", - закликав Філашкін.

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