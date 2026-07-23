Изменен порядок подачи сигналов воздушной тревоги на Донетчине, - ОВА

В Донецкой области изменен порядок подачи сигналов системы оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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При объявлении воздушной тревоги

Сирены подают непрерывный сигнал в течение 3 минут.

Повтор сигнала осуществляется каждые 30 минут до отбоя.

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При отмене тревоги

Сирены подают непрерывный сигнал в течение 30 секунд.

При угрозе применения КАБ (управляемых авиационных бомб)

Сирены работают в прерывистом режиме: три сигнала по 15 секунд каждый.

"Не игнорируйте сигналы сирен! Они подаются только в случаях реальной опасности. Услышав сигнал - немедленно действуйте в соответствии с правилами безопасности: направляйтесь в укрытие, берегите себя и своих близких", - призвал Филашкин.

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