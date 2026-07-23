Изменен порядок подачи сигналов воздушной тревоги на Донетчине, - ОВА
В Донецкой области изменен порядок подачи сигналов системы оповещения о воздушной тревоге.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
При объявлении воздушной тревоги
- Сирены подают непрерывный сигнал в течение 3 минут.
- Повтор сигнала осуществляется каждые 30 минут до отбоя.
При отмене тревоги
- Сирены подают непрерывный сигнал в течение 30 секунд.
При угрозе применения КАБ (управляемых авиационных бомб)
- Сирены работают в прерывистом режиме: три сигнала по 15 секунд каждый.
"Не игнорируйте сигналы сирен! Они подаются только в случаях реальной опасности. Услышав сигнал - немедленно действуйте в соответствии с правилами безопасности: направляйтесь в укрытие, берегите себя и своих близких", - призвал Филашкин.
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