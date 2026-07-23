Россия атаковала Донетчину и Харьковщину: есть погибшие и десятки пострадавших, масштабные разрушения. ФОТОрепортаж

За последние сутки российские войска подвергли массированному обстрелу Донецкую и Харьковскую области. В результате атак среди мирного населения есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, транспорт, предприятия и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Донецкой области ранены пять мирных жителей

По данным полиции, 22 июля российские войска нанесли 1 129 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Под обстрелом оказались девять населенных пунктов: Дружковка, Краматорск, Славянск, Беленкое, Малотарановка, Райгородок, Майдан, Очеретино и Староварваровка.

В Дружковке российские войска применили три авиабомбы КАБ-250 и дроны. Два человека получили ранения, разрушен девятиэтажный жилой дом.

По Славянску оккупанты выпустили четыре управляемые авиабомбы. Пострадали двое гражданских лиц, повреждены шесть частных домов и учебное заведение.

Еще один человек получил ранения в Райгородке, где повреждены два частных дома.

В Краматорске и Староварваровке повреждены по одному гражданскому автомобилю, в Беленьком — пять частных домов, в Малотарановке - жилой дом, в Очеретино - частное предприятие.







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Харьковщина подверглась ракетным и дронным атакам

За прошедшие сутки под ударами оказались Харьков и еще 15 населенных пунктов области. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в результате российских обстрелов один человек погиб, еще 11 пострадали.

В Харькове шесть человек перенесли острую стрессовую реакцию. В Золочеве ранения получили 57-летний мужчина и 12-летняя девочка. В Старом Салтове ранена 52-летняя женщина, еще одна 30-летняя жительница пережила острую стрессовую реакцию. В Изюме острую стрессовую реакцию перенес 63-летний мужчина. В селе Юрченково Вовчанской громады погибла 60-летняя женщина.

В Златополе в результате детонации взрывного устройства погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет.

По информации областных властей, для атак по Харьковской области российские войска использовали:

6 ракет;

6 управляемых авиабомб;

беспилотник типа "Ланцет";

два БПЛА типа "Молния";

11 FPV-дронов;

30 беспилотников, тип которых устанавливается.

Также ударными дронами были атакованы Немышлянский и Шевченковский районы Харькова.

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В больнице умер раненый во время обстрела Нового Коротича

Также стало известно, что в больнице умер 68-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского обстрела поселка Новый Коротич 19 июля.

Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.





