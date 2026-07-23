Росія атакувала Донеччину та Харківщину: є загиблі й десятки постраждалих, масштабні руйнування. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська масовано обстрілювали Донецьку та Харківську області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові будинки, транспорт, підприємства й об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів
За даними поліції, 22 липня російські війська здійснили 1 129 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.
Під вогнем опинилися дев'ять населених пунктів: Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Біленьке, Малотаранівка, Райгородок, Майдан, Очеретине та Староварварівка.
У Дружківці російські війська застосували три авіабомби КАБ-250 та дрони. Поранення отримали двоє людей, зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок.
По Слов'янську окупанти випустили чотири керовані авіабомби. Постраждали двоє цивільних, пошкоджено шість приватних будинків і заклад освіти.
Ще одна людина зазнала поранень у Райгородку, де пошкоджено два приватні будинки.
У Краматорську та Староварварівці пошкоджено по одному цивільному автомобілю, у Біленькому - п'ять приватних будинків, у Малотаранівці - житловий будинок, в Очеретиному - приватне підприємство.
Харківщина зазнала ракетних і дронових атак
Протягом минулої доби під ударами опинилися Харків та ще 15 населених пунктів області. Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 11 постраждали.
У Харкові шестеро людей зазнали гострої реакції на стрес. У Золочеві поранення дістали 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка. У Старому Салтові поранено 52-річну жінку, ще одна 30-річна жителька пережила гостру реакцію на стрес. В Ізюмі гостру реакцію на стрес дістав 63-річний чоловік. У селі Юрченкове Вовчанської громади загинула 60-річна жінка.
У Златополі внаслідок детонації вибухового пристрою загинули двоє чоловіків віком 23 та 25 років.
За інформацією обласної влади, для атак по Харківщині російські війська використали:
- 6 ракет;
- 6 керованих авіабомб;
- безпілотник типу "Ланцет";
- два БпЛА типу "Молнія";
- 11 FPV-дронів;
- 30 безпілотників, тип яких встановлюється.
Також ударними дронами були атаковані Немишлянський та Шевченківський райони Харкова.
У лікарні помер поранений під час обстрілу Нового Коротича
Також стало відомо, що в лікарні помер 68-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час російського обстрілу селища Новий Коротич 19 липня.
Медики кілька днів боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.
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