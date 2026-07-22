Рашисти просунулися біля Залізничного на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 21 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 219 бойових зіткнень.
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