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Рашисти просунулися біля Залізничного на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні.

Російські війська мають просування у Запорізькій області: подробиці

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Що передувало?

  • Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 21 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 219 бойових зіткнень.

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Автор: 

Запорізька область (5143) бойові дії (6141) Пологівський район (443) Залізничне (8) DeepState (562)
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