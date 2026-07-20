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РФ просунулася на Бахмутському та Краматорському напрямках, - DeepState
Російські загарбники просунулися поблизу двох населених пунктів Донецької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Міньківки (Бахмутський район, Донецька область) та Новомаркового Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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+6 Igor Grytselyak
показати весь коментар20.07.2026 09:16 Відповісти Посилання
+6 Rostyslav Komarnytsky
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+5 Luiza
показати весь коментар20.07.2026 09:29 Відповісти Посилання
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