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Новини Оновлені карти DeepState
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РФ просунулася на Бахмутському та Краматорському напрямках, - DeepState

Російські загарбники просунулися поблизу двох населених пунктів Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Міньківки (Бахмутський район, Донецька область) та Новомаркового Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення мапи

DeepState: росіяни просунулися біля Міньківки та Новомаркового
DeepState: росіяни просунулися біля Міньківки та Новомаркового

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Донецька область (11530) Бахмутський район (861) Краматорський район (1360) Новомаркове (7) Міньківка (7) DeepState (561)
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Топ коментарі
+6
Нажаль,вже нема бахмутського напрямку(Можна лиш сказти з боку Бахмуту(
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20.07.2026 09:16 Відповісти
+6
Сирскій, ти де? Закінчуй з інтригам. - займайся війною. Або ж дай іншим це робити.
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20.07.2026 09:28 Відповісти
+5
геній сирський з 🤡 , нараду вже розпочали , як далі здавати Україну ? ...
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20.07.2026 09:29 Відповісти

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