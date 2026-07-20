Россия продвинулась на Бахмутском и Краматорском направлениях, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Миньковки (Бахмутский район, Донецкая область) и Новомарково (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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