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Новости Обновленные карты DeepState
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Россия продвинулась на Бахмутском и Краматорском направлениях, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

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"Враг продвинулся вблизи Миньковки (Бахмутский район, Донецкая область) и Новомарково (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты

DeepState: россияне продвинулись в районе Миньковки и Новомаркового
DeepState: россияне продвинулись в районе Миньковки и Новомаркового

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в районе Дорожного в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (12646) Бахмутский район (856) Краматорский район (1344) Новомарково (6) Миньковка (7) DeepState (561)
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Топ комментарии
+6
Нажаль,вже нема бахмутського напрямку(Можна лиш сказти з боку Бахмуту(
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20.07.2026 09:16 Ответить
+5
Сирскій, ти де? Закінчуй з інтригам. - займайся війною. Або ж дай іншим це робити.
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20.07.2026 09:28 Ответить
+4
геній сирський з 🤡 , нараду вже розпочали , як далі здавати Україну ? ...
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20.07.2026 09:29 Ответить

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