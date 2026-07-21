На східному березі Осколу логістика ускладнена через атаки РФ, - Трегубов

Російські дрони ускладнюють логістику ЗСУ на східному березі Осколу. Водночас українська логістика залишається ефективнішою за російську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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За його словами, ефективна зона ураження десь 20-25 кілометрів – це та зона ураження, де треба вживати заходів для прихованої інфільтрації. Частину цієї зони можна долати на квадрациклах, якщо дозволяє рельєф.

"Відносно ускладнена логістика на східному березі Осколу, бо велика кількість російських дронарів по ній працюють. В цілому наша логістика виглядає краще, ніж у ворога. Є деякі відносно складні точки", - розповів він.

Трегубов розповів, що навіть міжнародні політологи не знають, чи є у Росії потенціал для якоїсь поствиборної мобілізації.

"Ми ще й не знаємо, у якому стані Росія підійде до цих виборів, бо наносяться далекі удари, що впливає на російську економіку і суспільні настрої", - додав він.

Що передувало?

28 червня Путін заявив, що українські війська нібито "майже оточені" в районі "Старого Осколу".

"На лівому березі річки Старий Оскол нами фактично заблоковане різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб... До повного оточення залишається приблизно два кілометри"

Зазначимо, що Старий Оскол - це місто в Бєлгородській області РФ, приблизно за 100 км від українського кордону, а не річка. Імовірно, Путін мав на увазі річку Оскіл, яка протікає територією Харківської області України та РФ.

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