На восточном берегу Оскола логистика затруднена из-за атак РФ, - Трегубов

Российские дроны затрудняют логистику ВСУ на восточном берегу Оскола. В то же время украинская логистика по-прежнему более эффективна, чем российская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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По его словам, эффективная зона поражения составляет примерно 20–25 километров — это та зона, где необходимо принимать меры для скрытой инфильтрации. Часть этой зоны можно преодолевать на квадроциклах, если позволяет рельеф.

"Логистика на восточном берегу Оскола относительно затруднена, поскольку по ней работает большое количество российских дроновых операторов. В целом наша логистика выглядит лучше, чем у противника. Есть некоторые относительно сложные точки", — рассказал он.

Трегубов рассказал, что даже международные политологи не знают, есть ли у России потенциал для какой-либо послевыборной мобилизации.

"Мы пока даже не знаем, в каком состоянии Россия подойдет к этим выборам, поскольку наносятся удары на большие расстояния, что сказывается на российской экономике и общественных настроениях", — добавил он.

Что предшествовало?

28 июня Путин заявил, что украинские войска якобы "почти окружены" в районе "Старого Оскола".

"На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована разнородная группировка противника численностью около 5 тысяч человек... До полного окружения остается примерно два километра"

Отметим, что Старый Оскол — это город в Белгородской области РФ, примерно в 100 км от украинской границы, а не река. Вероятно, Путин имел в виду реку Оскол, которая протекает по территории Харьковской области Украины и РФ.

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