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Рашисты продвинулись в районе Зализнычного на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Враг продвинулся в районе Зализнычного", - говорится в сообщении.

Российские войска продвигаются в Запорожской области: подробности

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Что предшествовало?

  • Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 21 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 219 боевых столкновений.

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Автор: 

Запорожская область (4614) боевые действия (6363) Пологовский район (442) Зализничное (7) DeepState (562)
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