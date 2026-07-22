Рашисты продвинулись в районе Зализнычного на Запорожье, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Враг продвинулся в районе Зализнычного", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 21 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 219 боевых столкновений.
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