219 боевых столкновений за сутки на фронте: самые ожесточенные бои велись на Славянском, Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 21 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 219 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 92 авиаудара, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9963 дрона-камикадзе и осуществил 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, три района сосредоточения живой силы, два пункта управления и три других важных объекта российских захватчиков.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1330 человек. Также были уничтожены два танка, четыре боевые бронированные машины, 57 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 11 наземных робототехнических комплексов, 1610 беспилотных летательных аппаратов, 355 единиц автомобильной и девять единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки, Лимана, Избицкого, Казачьей Лопани, Графского, Артельного.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Заречного, Новоселовки и в сторону Шейковки, Лимана, Ставков и Озерного.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 27 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Николаевки, Малиновки, Ореховатки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Миньковка, Марково и в сторону Ижевки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Вольного, Новопавловки, Торецкого и Кучерова Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах Удачного, Родинского, Гришино и в сторону Васильевки, Новопавловки, Белицкого, Светлого, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Сергеевки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Косовцевого и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.