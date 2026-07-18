Командиры корпусов подтверждают эффективность новой системы комплектования бригад, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вместе с Павлом Палисой продолжил общение с командирами корпусов, которые в настоящее время защищают наиболее горячие участки фронта.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Кто принимал участие в совещании?

















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По его словам, на связи были бригадный генерал Дмитрий Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армейского корпуса, бригадный генерал Алексей Майстренко, командир 11-го армейского корпуса, бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Святослав Заиц, командир 20-го армейского корпуса, и бригадный генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армейского корпуса.

О чём шла речь?

По словам Зеленского, они обсудили характер и особенности ведения боевых действий на фронте, в частности в Славянске, Покровске, Александровке, в Харьковской области и на других во многом сложных направлениях. Все командиры отмечают важность нашей программы по справедливому распределению личного состава для боевых бригад. Программа действует с декабря и фактически в каждой бригаде доказала свою эффективность.

Также обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, проведение ротаций, защиту нашей логистики и уничтожение логистики россиян. Нужно больше дальнобойной артиллерии — снарядов 155-го калибра.

"Определили, какие дополнительные средства для средних ударов должны быть поставлены. Будем говорить с производителями и всеми, кто обеспечивает поставки, о дополнительных возможностях. Благодарю всех разработчиков и производителей НРК: это очевидный приоритет для войск, и поставки должны увеличиваться", — подчеркнул глава государства.

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Обсудили также оперативную информацию о задачах оккупантов, которые россияне пытаются реализовать, и перспективах нашей активной обороны.

"Особенно хочу поблагодарить бригадного генерала Волошина за предложения по масштабированию в корпусах той работы, которая уже дает результаты на уровне бригад, по доработке средств и собственному производству. Благодарен бригадному генералу Майстренко за детализацию многих технических проблем и содержательное описание тех сложностей, которые существуют на направлении и должны быть решены. Спасибо бригадному генералу Сидорову за абсолютно четкое видение шагов, решений и поставок, которые необходимы на его направлении. Будем обеспечивать результаты", — резюмирует он.