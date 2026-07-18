Командири корпусів підтверджують ефективність нової системи комплектування бригад, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні разом з Павлом Палісою продовжив спілкуватися з командирами корпусів, які захищають зараз найбільш інтенсивні частини фронту.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто брав участь у нараді?

















Також читайте: Кабмін спрямував 8,3 мільярда гривень із резерву на зміцнення Сил безпеки й оборони

За його словами, були на звʼязку бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу, бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20-го армійського корпусу, та бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армійського корпусу.

Про що йшлося?

За словами Зеленського, вони обговорили характер і особливості ведення бойових дій на фронті, зокрема Словʼянському, Покровському, Олександрівському, на Харківщині та інших багато в чому важких напрямках. Усі командири відзначають важливість нашої програми зі справедливого розподілу особового складу для бойових бригад. Програма функціонує з грудня і фактично в кожній бригаді довела свою ефективність.

Також обговорили необхідне постачання зброї та засобів для ведення бойових дій, реалізації ротацій, захисту нашої логістики й знищення логістики росіян. Потрібно більше далекобійної артилерії - снарядів 155-го калібру.

"Визначили, які додаткові засоби для мідлстрайків мають бути поставлені. Будемо говорити з виробниками й усіма, хто забезпечує постачання, про додаткові можливості. Дякую всім розробникам та виробникам НРК: це очевидний пріоритет для військ, і постачання має збільшуватись", - наголосив глава держави.

Також читайте: Програму прямого фінансування підрозділів масштабуватимуть, - Зеленський

Обговорили також оперативну інформацію щодо завдань окупанта, які росіяни намагаються реалізувати, та перспектив нашої активної оборони.

"Особливо хочу подякувати бригадному генералу Волошину за пропозиції по масштабуванню в корпусах тієї роботи, яка вже дає результати на рівні бригад, по доопрацюванню засобів і власному виробництву. Вдячний бригадному генералу Майстренку за деталізацію багатьох технічних проблем і змістовний опис тих складнощів, які є на напрямку та повинні бути вирішені. Дякую бригадному генералу Сидорову за абсолютно чітке бачення кроків, рішень і постачання, які потрібні на його напрямку. Будемо забезпечувати результати", - резюмує він.