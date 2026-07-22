Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 433 230 человек (+1 330 за сутки), 12 163 танка, 46 492 артиллерийских системы, 24 982 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 433 230 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 433 230 (+1 330) человек (уничтожены и ранены)
- танков - 12 163 (+2) единицы
- боевых бронированных машин - 24 982 (+4) единицы
- артиллерийских систем - 46 492 (+57) единицы
- РСЗО - 1 958 (+3) единиц
- средств ПВО - 1 513 (+0) единицы
- самолетов - 438 (+0) единиц
- вертолетов - 354 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов - 1 981 (+11) единица
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 421 900 (+1 610) единиц
- крылатых ракет - 4 933 (+0) единицы
- кораблей / катеров - 34 (+0) единицы
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 123 702 (+355) единицы
- специальной техники - 4 450 (+9) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль