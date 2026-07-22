Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 433 230 человек (+1 330 за сутки), 12 163 танка, 46 492 артиллерийских системы, 24 982 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 433 230 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 433 230 (+1 330) человек (уничтожены и ранены)

танков - 12 163 (+2) единицы

боевых бронированных машин - 24 982 (+4) единицы

артиллерийских систем - 46 492 (+57) единицы

РСЗО - 1 958 (+3) единиц

средств ПВО - 1 513 (+0) единицы

самолетов - 438 (+0) единиц

вертолетов - 354 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов - 1 981 (+11) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня - 421 900 (+1 610) единиц

крылатых ракет - 4 933 (+0) единицы

кораблей / катеров - 34 (+0) единицы

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 123 702 (+355) единицы

специальной техники - 4 450 (+9) единиц.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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