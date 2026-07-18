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Спецназовцы "Альфы" СБУ за полгода обезвредили более 50 тыс. оккупантов. ВИДЕО

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины систематически наносят как сокрушительные удары на большие расстояния по военным целям противника, так и ежедневно уничтожают его живую силу на всех направлениях фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Результат атак

Как отмечается, только за первое полугодие этого года они ликвидировали и поразили более 50 000 российских оккупантов. И эта цифра продолжает ежедневно расти.

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"За последнюю неделю спецназовцы "убрали" еще почти 1300 захватчиков", — добавили в СБУ.

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армия РФ (23330) ликвидация (4445) СБУ (20893)
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Топ комментарии
+2
Поки одні Спецпризначенці "Альфи" СБУ захищають на ділі Україну від орків ******, там же існують і другого сорту работнікі СБУ, що на цирлах бігають залякувати/шантажувати покаранням РОДИЧІВ судів, зокрема Вищого Суду, щоб голосували по результатам шантажу, а не по Закону!!
А усе це робиться руками дивних кєровніків з СБУ! Так робилося ними і для Януковича, щоб нагадити Українцям з Майдану та їх Родинам!!
Українці разом з Турчиновим, наливайченком та Патріотами України, пам'ятають як ці особи, потім лупали очима і виправдовувалися…
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18.07.2026 13:07 Ответить
+1
Та ти шо. Ти просто кацап і все хочеш спихнути на во свобода. Вбий себе
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18.07.2026 13:15 Ответить
+1
Если взять средние ежедневные потери орков 1250, то за 180 дней это 516600.
Одна Альфа СБУ обезвреживает 10% от всех потерь врага? Серьёзно?
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18.07.2026 13:21 Ответить

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