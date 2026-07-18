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Спецпризначенці "Альфи" СБУ за пів року знешкодили понад 50 тис. окупантів. ВIДЕО

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України системно завдають як болючих далекобійних ударів по військових цілях ворога, так і щодня знищують його живу силу на всіх напрямках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Результат атак

Як зазначається, лише за перше півріччя цього року вони ліквідували та уразили понад 50 000 російських окупантів. І ця цифра продовжує щодня зростати.

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"За останній тиждень спецпризначенці "відмінусували" ще майже 1300 загарбників", - додали в СБУ.

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армія рф (21550) ліквідація (4835) СБУ (14091)
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