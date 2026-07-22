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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 433 230 осіб (+1 330 за добу), 12 163 танки, 46 492 артсистеми, 24 982 ББМ. ІНФОГРАФІКА

росіянин після атаки дрона

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 433 230 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 433 230 (+1 330) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 163 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 24 982 (+4) од.
  • артилерійських систем - 46 492 (+57) од.
  • РСЗВ - 1 958 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 513 (+0) од.
  • літаків - 438 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 981 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 421 900 (+1 610) од.
  • крилаті ракети - 4 933 (+0) од.
  • кораблі / катери - 34 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 123 702 (+355) од.
  • спеціальна техніка - 4 450 (+9) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (21581) Генштаб ЗС (8692) ліквідація (4842)
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