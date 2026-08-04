Запоріжжя, Дніпропетровщина та Херсонщина під масованими ударами РФ: є загиблі та десятки поранених

Протягом минулої доби російські війська продовжили обстріли південних і східних регіонів України, застосовуючи ударні безпілотники, авіацію, артилерію та FPV-дрони. Найбільше постраждали Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Запорізька область: двоє загиблих, 11 поранених

За добу окупанти завдали 1049 ударів по 60 населених пунктах Запорізької області, розповів начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

Ворог здійснив 25 авіаударів, застосував 791 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV, а також завдав 233 артилерійських ударів.

У Запоріжжі через удар по промисловому об'єкту виникла пожежа. Окремо внаслідок атаки дрона загорівся автомобіль. Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

За добу надійшло 109 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина: майже 20 атак за добу

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами, повідомив начальник ОВА Олександр Ганж

Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони.

У Павлоградському районі постраждали двоє людей - 63-річна жінка та 65-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Дніпрі через ворожу атаку загорілися склади з продуктами. На Нікопольщині пошкоджено багатоповерховий будинок.

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Херсонщина: двоє загиблих та 18 поранених

Минулої доби під ворожими авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували понад 40 населених пунктів Херсонської області, зокрема Херсон.

За даними начальник ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок російської агресії загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення.

Пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, 12 приватних будинків, адміністративні будівлі, автозаправні станції, стільникову вежу, приватне підприємство, автомобілі швидкої допомоги та приватний транспорт.

Вранці російські війська атакували дроном Центральний район Херсона. Постраждав 52-річний чоловік із вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією й осколковими пораненнями.

Згодом безпілотник влучив у одну з лікарень міста. Поранення дістали 52-річна медсестра. Також до медиків звернувся 58-річний чоловік, який постраждав унаслідок ще однієї дронової атаки в центрі Херсона.

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