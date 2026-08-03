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Новини Атака на рятувальників
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Росіяни атакували саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі: двоє поранених. ФОТО

На Запоріжжі росіяни атакували саперів ДСНС під час розмінування

У Запорізькому районі російські війська здійснили прицільну атаку на саперів ДСНС під час виконання робіт із розмінування. Внаслідок удару двоє рятувальників зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

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"У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Повторний удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі: четверо поранених. ФОТО

Постраждалим медики надали необхідну допомогу.

"Попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей", - наголосили в ДСНС.

Читайте: Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: троє постраждалих

На Запоріжжі росіяни атакували саперів ДСНС під час розмінування

Автор: 

Запорізька область (5117) ДСНС (5415) сапер (245) Запорізький район (759)
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