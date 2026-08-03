Росіяни атакували саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі: двоє поранених. ФОТО
У Запорізькому районі російські війська здійснили прицільну атаку на саперів ДСНС під час виконання робіт із розмінування. Внаслідок удару двоє рятувальників зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані", - ідеться в повідомленні.
Постраждалим медики надали необхідну допомогу.
"Попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей", - наголосили в ДСНС.
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