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Новини Атака на рятувальників
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Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: троє постраждалих

Троє рятувальників постраждали через російський обстріл на Нікопольщині

У Нікопольському районі російські війська атакували рятувальників місцевої пожежної охорони під час гасіння пожежі. Троє надзвичайників дістали поранення, їм надали допомогу та доправили до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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"Окупанти завдали повторного удару по Нікопольському району, коли місцева пожежна охорона ліквідовувала займання у житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

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Наслідки атаки

Троє рятувальників постраждали через російський обстріл на Нікопольщині
Троє рятувальників постраждали через російський обстріл на Нікопольщині
Троє рятувальників постраждали через російський обстріл на Нікопольщині
Троє рятувальників постраждали через російський обстріл на Нікопольщині
Троє рятувальників постраждали через російський обстріл на Нікопольщині

Автор: 

обстріл (35231) ДСНС (5417) Дніпропетровська область (5266) Нікопольський район (846)
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