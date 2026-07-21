Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: троє постраждалих
У Нікопольському районі російські війська атакували рятувальників місцевої пожежної охорони під час гасіння пожежі. Троє надзвичайників дістали поранення, їм надали допомогу та доправили до лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Окупанти завдали повторного удару по Нікопольському району, коли місцева пожежна охорона ліквідовувала займання у житловому будинку", - йдеться в повідомленні.
На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.
Наслідки атаки
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