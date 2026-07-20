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Новини Фото Атака на рятувальників
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Росія атакує екстрені служби: на Сумщині під удар потрапили рятувальники, на Харківщині - газовики. ФОТОрепортаж

На Сумщині окупанти повторно атакували рятувальників ДСНС, а на Харківщині скинули КАБ на аварійну бригаду газовиків. Люди не постраждали, але службову техніку пошкоджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Сумщині у Білопільській громаді окупанти повторно атакували місце, де працювали рятувальники, повідомили у ДСНС України.

Надзвичайники встигли відійти в безпечне місце, однак пошкоджено пожежний автомобіль. Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.

РФ атакувала рятувальників на Сумщині
РФ атакувала рятувальників на Сумщині
РФ атакувала рятувальників на Сумщині
РФ атакувала рятувальників на Сумщині

На Харківщині під повторний удар РФ потрапили газовики

На Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу на аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді, яка ліквідовувала витоки газу в пошкоджених обстрілами будинках, повідомили у Харківській філії "Газмережі".

Після початку робіт ворог завдав повторного удару - КАБи впали приблизно за 50 метрів від працівників. Завдяки швидкій реакції вони не постраждали, однак службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

У Харківській філії "Газмережі" зазначили, що з початку року через російські атаки пошкоджено понад 20 одиниць спецтехніки, а аварійні бригади понад 180 разів виїжджали на ліквідацію наслідків бойових дій.

Росія атакувала аварійну бригаду
Росія атакувала аварійну бригаду
Росія атакувала аварійну бригаду

Автор: 

Сумська область (4911) рятувальники (220) Харківська область (3016)
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