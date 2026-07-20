Росія атакує екстрені служби: на Сумщині під удар потрапили рятувальники, на Харківщині - газовики. ФОТОрепортаж

На Сумщині окупанти повторно атакували рятувальників ДСНС, а на Харківщині скинули КАБ на аварійну бригаду газовиків. Люди не постраждали, але службову техніку пошкоджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Сумщині у Білопільській громаді окупанти повторно атакували місце, де працювали рятувальники, повідомили у ДСНС України.

Надзвичайники встигли відійти в безпечне місце, однак пошкоджено пожежний автомобіль. Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.









На Харківщині під повторний удар РФ потрапили газовики

На Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу на аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді, яка ліквідовувала витоки газу в пошкоджених обстрілами будинках, повідомили у Харківській філії "Газмережі".

Після початку робіт ворог завдав повторного удару - КАБи впали приблизно за 50 метрів від працівників. Завдяки швидкій реакції вони не постраждали, однак службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

У Харківській філії "Газмережі" зазначили, що з початку року через російські атаки пошкоджено понад 20 одиниць спецтехніки, а аварійні бригади понад 180 разів виїжджали на ліквідацію наслідків бойових дій.





