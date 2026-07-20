Россия атакует экстренные службы: на Сумщине под удар попали спасатели, на Харьковщине - газовики. ФОТОрепортаж
В Сумской области оккупанты вновь атаковали спасателей ГСЧС, а в Харьковской области сбросили кассетные бомбы на аварийную бригаду газовиков. Люди не пострадали, но служебная техника была повреждена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Сумской области в Белопольской громаде оккупанты повторно атаковали место, где работали спасатели, сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели успели укрыться в безопасном месте, однако пожарный автомобиль был поврежден. Также спасатели ликвидировали пожары после вражеских атак в Белопольской и Глуховской громадах.
В Харьковской области под повторный удар РФ попали газовики
В Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу на аварийную бригаду газовиков в Дергачевской громаде, которая ликвидировала утечки газа в поврежденных обстрелами домах, сообщили в Харьковском филиале "Газмережі".
После начала работ враг нанес повторный удар — управляемые авиабомбы упали примерно в 50 метрах от работников. Благодаря быстрой реакции они не пострадали, однако служебный автомобиль получил повреждения.
В Харьковском филиале "Газмереж" отметили, что с начала года из-за российских атак было повреждено более 20 единиц спецтехники, а аварийные бригады более 180 раз выезжали на ликвидацию последствий боевых действий.
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