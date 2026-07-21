Россияне обстреляли спасателей на Днепропетровщине: трое пострадавших

В Никопольском районе российские войска атаковали спасателей местной пожарной охраны во время тушения пожара. Трое сотрудников экстренных служб получили ранения, им оказали помощь и доставили в больницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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"Оккупанты нанесли повторный удар по Никопольскому району, когда местная пожарная охрана ликвидировала возгорание в жилом доме", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты ГСЧС, которые оказали пострадавшим домедицинскую помощь и доставили их в больницу.

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Последствия атаки









