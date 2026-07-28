Повторний удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі: четверо поранених. ФОТО

У Запорізькому районі під час ліквідації пожежі на території одного з лісництв російські війська завдали повторного удару безпілотником по рятувальниках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

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Унаслідок атаки четверо співробітників ДСНС дістали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та свідомо завдають ударів по підрозділах служби порятунку під час виконання ними службових обов'язків.

Наслідки атаки

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Атаки по рятувальниках

Російські війська систематично застосовують тактику "подвійного удару", коли після першого обстрілу повторно атакують місце події під час роботи рятувальників, медиків чи поліцейських. Такі випадки фіксуються в різних регіонах України. Зокрема у липні було зафіксовано низку таких ударів.

У Нікопольському районі 21 липня російські війська атакували рятувальників місцевої пожежної охорони під час гасіння пожежі. Троє надзвичайників дістали поранення, їм надали допомогу та доправили до лікарні.

У цей же день війська РФ завдали серії ударів по Сумах. Через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено.

10 липня знову у Нікопольському районі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі після російського удару по будівлі професійно-технічного училища рятувальники потрапили під повторний удар російських військ.