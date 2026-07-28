Повторний удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі: четверо поранених. ФОТО
У Запорізькому районі під час ліквідації пожежі на території одного з лісництв російські війська завдали повторного удару безпілотником по рятувальниках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
Унаслідок атаки четверо співробітників ДСНС дістали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та свідомо завдають ударів по підрозділах служби порятунку під час виконання ними службових обов'язків.
Наслідки атаки
Атаки по рятувальниках
Російські війська систематично застосовують тактику "подвійного удару", коли після першого обстрілу повторно атакують місце події під час роботи рятувальників, медиків чи поліцейських. Такі випадки фіксуються в різних регіонах України. Зокрема у липні було зафіксовано низку таких ударів.
У Нікопольському районі 21 липня російські війська атакували рятувальників місцевої пожежної охорони під час гасіння пожежі. Троє надзвичайників дістали поранення, їм надали допомогу та доправили до лікарні.
У цей же день війська РФ завдали серії ударів по Сумах. Через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено.
10 липня знову у Нікопольському районі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі після російського удару по будівлі професійно-технічного училища рятувальники потрапили під повторний удар російських військ.
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