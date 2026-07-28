Повторный удар РФ по спасателям в Запорожье: четверо раненых. ФОТО

В Запорожском районе во время тушения пожара на территории одного из лесничеств российские войска нанесли повторный удар с помощью беспилотника по спасателям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.

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В результате атаки четверо сотрудников ГСЧС получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В ГСЧС подчеркнули, что российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и сознательно наносят удары по подразделениям спасательной службы во время выполнения ими служебных обязанностей.

Последствия атаки

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Атаки на спасателей

Российские войска систематически применяют тактику "двойного удара", когда после первого обстрела повторно атакуют место происшествия во время работы спасателей, медиков или полицейских. Такие случаи фиксируются в разных регионах Украины. В частности, в июле был зафиксирован ряд таких ударов.

В Никопольском районе 21 июля российские войска атаковали спасателей местной пожарной охраны во время тушения пожара. Трое сотрудников экстренных служб получили ранения, им оказали помощь и доставили в больницу.

В этот же день войска РФ нанесли серию ударов по Сумам. Из-за вражеского обстрела возник масштабный пожар в торговом центре. Как только спасатели приступали к тушению, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак был уничтожен служебный автомобиль и повреждено одно транспортное средство ГСЧС.

10 июля снова в Никопольском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара после российского удара по зданию профессионально-технического училища спасатели попали под повторный удар российских войск.