Атаки РФ на юге Украины: на Херсонщине погибли три человека, на Запорожье есть раненые. ФОТО

Российские войска атаковали Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, портовая инфраструктура и гражданское судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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За сутки россияне убили трех жителей Херсонщины, еще 10 человек ранены

За прошедшие сутки российские войска наносили авиаудары, атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии населенные пункты Херсонской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще десять получили ранения, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Под ударами оказались более 40 населенных пунктов. В частности, Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Кизомыс, Токаревка, Берислав, Тягинка, Львово, Николаевка, Милово и Херсон. Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены три многоэтажных и восемь частных домов, культурное учреждение и частные автомобили.

Около 04:30 российские войска обстреляли из артиллерии Центральный район Херсона.

В результате обстрела погиб 61-летний мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью.

Также стало известно о смерти двух жителей Херсона, которые ранее получили тяжелые ранения в результате российских атак. 89-летняя женщина была ранена накануне в результате удара по Днепровскому району города, а 58-летний мужчина получил ранение 25 июля во время массированного обстрела Корабельного района. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось.

Около 06:10 российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи маршрутного автобуса в Днепровском районе Херсона.

В результате атаки пострадала 62-летняя женщина, которая находилась рядом с местом удара. Она получила взрывную травму и осколочное ранение левого плеча. Медики оказали ей помощь на месте.

Водитель и пассажиры маршрутного автобуса не пострадали, однако в транспортном средстве выбито лобовое стекло.

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Более 1100 ударов по Запорожской области: ранены 14 человек, среди них трое детей

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1107 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили 14 человек, среди которых трое детей, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

По данным областных властей, оккупанты нанесли 16 авиаударов по Запорожью, Веселянке, Таврийскому, Заливному, Юлиевке, Самийловке, Желтой Круче, Листовке, Никольскому, Красному Яру, Преображенке, Омельнику, Широкому, Солнечному и Долинке.

Кроме того, враг применил 824 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, для атак на ряд населенных пунктов области.

Также зафиксированы четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Лукьяновскому и Малой Токмачке. Еще 263 артиллерийских удара пришлись на населенные пункты различных районов области.

Утром 28 июля российские войска атаковали Запорожье. Под ударом оказался жилой район города. В результате атаки загорелся балкон на седьмом этаже многоэтажного жилого дома.

"Враг атакует областной центр. Удар нанесен по жилому району", — отметил Федоров.

Впоследствии он уточнил, что в результате попадания возник пожар на балконе седьмого этажа многоквартирного дома. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.

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Россияне повредили гражданское судно и трансформатор в Николаевской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов и FPV-дронами. В результате обстрелов повреждены гражданское судно и трансформатор, пострадавших нет, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В течение дня враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed/"Гербера" портовую инфраструктуру. В результате атаки повреждено гражданское судно. Пострадавших нет.

В Баштанском районе российские войска применили беспилотник типа "Молния" для нанесения удара по Березнегуватской громаде. Люди не пострадали.

Также в Николаевском районе оккупанты дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. В селе Днепровское поврежден трансформатор. Пострадавших нет.

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