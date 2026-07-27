Россия нанесла удар по торговой точке в Запорожье: четверо пострадавших, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по торговому объекту в одном из районов Запорожья. По последним данным, вследствие атаки пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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"Россияне нанесли удар по торговому центру в одном из районов Запорожья. На месте работают экстренные службы", — сообщил он.

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Кто пострадал в Запорожье

За медицинской помощью обратились

женщина,

десятилетний мальчик,

двое подростков пятнадцати лет.

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