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Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
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РФ вдарила по торговій точці в Запоріжжі: четверо постраждалих, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по торговій точці в одному з районів Запоріжжя. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Росіяни поцілили по торговій точці в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - повідомив він.

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Хто постраждав у Запоріжжі

По меддопомогу звернулися

  • жінка,
  • десятирічний хлопчик та
  • двоє підлітків п'ятнадцяти років.

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Атака на торгову точку у запоріжжі
Атака на торгову точку у запоріжжі
Атака на торгову точку у запоріжжі

Автор: 

діти (5674) Запоріжжя (2270) Запорізька область (5095) Запорізький район (749)
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