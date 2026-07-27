РФ вдарила по торговій точці в Запоріжжі: четверо постраждалих, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по торговій точці в одному з районів Запоріжжя. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Росіяни поцілили по торговій точці в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - повідомив він.

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Хто постраждав у Запоріжжі

По меддопомогу звернулися

жінка,

десятирічний хлопчик та

двоє підлітків п'ятнадцяти років.

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