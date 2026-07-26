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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, 6 поранених, один з них - у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 26 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Зокрема, через удар російського дрона дістали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

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удар по Запоріжжю

"Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий", - уточнив очільник області.

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Оновлена інформація

Станом на 11.54, на жаль, є інформація про загиблого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Станом на 12.56, одна людина загинула, ще шість - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"Російські керовані авіабомби ударили по обласному центру: пошкоджені житлові та нежитлові будівлі та навчальний заклад. На жаль, загинув чоловік. Пораненим медики надають усі необхідну допомогу", - зазначили в ОВА.

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Запоріжжя (2267) обстріл (35850) Запорізька область (5090) Запорізький район (740)
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Топ коментарі
+3
У-у-у, ухилянти кляті! Це все вони винні, особливо винний чотириразовий ухилянт якого ось такі дурні як ти обрали своїм вошдем.
Усі в окопи сбивати КАБи та реактивні шахеди!
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26.07.2026 11:43 Відповісти
+3
своє фото з окопу скинь зпочатку
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26.07.2026 11:46 Відповісти
+2
таке враження що наш верховний головнокомандувач да і інше керівництво країни (новий прем'єр, голова верховної ради) вже забили на Запоріжжя. Всім пофіг. Місто щоденно руйнують КАБами, а у нас тільки відосики як він зустрічався з блогершою зі Штатів та яка черга на заправках в московії
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26.07.2026 13:24 Відповісти

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