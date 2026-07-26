Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, 6 поранених, один з них - у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 26 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Зокрема, через удар російського дрона дістали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.
"Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий", - уточнив очільник області.
Оновлена інформація
Станом на 11.54, на жаль, є інформація про загиблого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Станом на 12.56, одна людина загинула, ще шість - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
"Російські керовані авіабомби ударили по обласному центру: пошкоджені житлові та нежитлові будівлі та навчальний заклад. На жаль, загинув чоловік. Пораненим медики надають усі необхідну допомогу", - зазначили в ОВА.
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