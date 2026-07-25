Пасажирські поїзди третю добу не курсують до Запоріжжя через атаки РФ,- Калашник
Через постійні атаки РФ уже третю добу пасажирські поїзди не курсують до Запоріжжя.
Про це під час візиту до Запоріжжя повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Зупинка поїздів до Запоріжжя
"Вже третю добу через російські атаки та безпекову ситуацію пасажирські поїзди не курсують безпосередньо до Запоріжжя", - заявив міністр.
Захист критичної інфраструктури
Разом із очільником Запорізької ОВА та народними депутами він перевірив реалізацію заходів із захисту залізничної інфраструктури.
"Сьогодні це не лише питання безпеки окремих об’єктів, а й безперервної логістики держави", - заявив Калашник.
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