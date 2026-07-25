Ворог атакував Запоріжжя: загинула жінка, дев’ятеро поранених, серед них – троє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі внаслідок російського удару виникла пожежа в приватному секторі. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Раніше Федоров повідомляв про атаку російських військ на Запоріжжя. Після удару над містом здійнявся густий стовп диму.

Також оприлюднили фотографії наслідків атаки. На них видно пожежу в приватному секторі, зруйновану будівлю та роботу рятувальників, які ліквідовують наслідки удару й надають допомогу постраждалим.

Згодом Федоров повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів жінку.

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Станом на 12:25 9 людей потребують допомоги лікарів, у тому числі троє дітей, повідомив Федоров

"На жаль, одна жінка загинула. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки



















