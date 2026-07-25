Враг атаковал Запорожье: погибла женщина, девять раненых, среди них – трое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье в результате российского удара возник пожар в частном секторе. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее Федоров сообщал об атаке российских войск на Запорожье. После удара над городом поднялся густой столб дыма.

Также были опубликованы фотографии последствий атаки. На них видно пожар в частном секторе, разрушенное здание и работу спасателей, которые ликвидируют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим.

Позже Федоров сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов женщину.

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По состоянию на 12:25 9 человек нуждаются в помощи врачей, в том числе трое детей, сообщил Федоров

"К сожалению, одна женщина погибла. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки



















