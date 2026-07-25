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Новости Фото Атака на Запорожье
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Враг атаковал Запорожье: погибла женщина, девять раненых, среди них – трое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье в результате российского удара возник пожар в частном секторе. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее Федоров сообщал об атаке российских войск на Запорожье. После удара над городом поднялся густой столб дыма.

Также были опубликованы фотографии последствий атаки. На них видно пожар в частном секторе, разрушенное здание и работу спасателей, которые ликвидируют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим.

Позже Федоров сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов женщину. 

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По состоянию на 12:25 9 человек нуждаются в помощи врачей, в том числе трое детей, сообщил Федоров

"К сожалению, одна женщина погибла. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки

Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня
Ворог атакував Запоріжжя 25 липня

Автор: 

Запорожье (3141) обстрел (34544) Запорожская область (4709) Запорожский район (732)
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