Враг атаковал Запорожье: погибла женщина, девять раненых, среди них – трое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Запорожье в результате российского удара возник пожар в частном секторе. По предварительным данным, пострадали два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее Федоров сообщал об атаке российских войск на Запорожье. После удара над городом поднялся густой столб дыма.
Также были опубликованы фотографии последствий атаки. На них видно пожар в частном секторе, разрушенное здание и работу спасателей, которые ликвидируют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим.
Позже Федоров сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов женщину.
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По состоянию на 12:25 9 человек нуждаются в помощи врачей, в том числе трое детей, сообщил Федоров
"К сожалению, одна женщина погибла. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
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