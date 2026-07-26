Пассажирские поезда уже третьи сутки не курсируют в Запорожье из-за атак РФ, - Калашник

Из-за постоянных атак со стороны РФ уже третьи сутки пассажирские поезда не ходят в Запорожье.

Об этом во время визита в Запорожье сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Остановка поездов в Запорожье

"Уже третьи сутки из-за российских атак и ситуации с безопасностью пассажирские поезда не курсируют непосредственно в Запорожье", - заявил министр.

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Защита критически важной инфраструктуры

Вместе с главой Запорожской ОВА и народными депутатами он проверил ход реализации мер по защите железнодорожной инфраструктуры.

"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывной логистики государства", - заявил Калашник.

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