Пассажирские поезда уже третьи сутки не курсируют в Запорожье из-за атак РФ, - Калашник
Из-за постоянных атак со стороны РФ уже третьи сутки пассажирские поезда не ходят в Запорожье.
Об этом во время визита в Запорожье сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.
Остановка поездов в Запорожье
"Уже третьи сутки из-за российских атак и ситуации с безопасностью пассажирские поезда не курсируют непосредственно в Запорожье", - заявил министр.
Защита критически важной инфраструктуры
Вместе с главой Запорожской ОВА и народными депутатами он проверил ход реализации мер по защите железнодорожной инфраструктуры.
"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывной логистики государства", - заявил Калашник.
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